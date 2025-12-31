تصادم قطارين في بيرو يودي بحياة السائق ويصيب العشرات

لقي سائق قطار حتفه وأصيب 40 شخصا أمس الثلاثاء بعد تصادم قطارين من الأمام على المسار المؤدي إلى قلعة ماتشو بيتشو التي تعود لحضارة الإنكا، وهي أهم موقع سياحي في البلاد وتجتذب أكثر من مليون زائر سنويا.



وتحقق الشرطة في حادث التصادم بين القطارين اللذين تشغلهما شركتا إنكا ريل وبيرو ريل اللتان تنقلان السياح إلى الموقع الشهير بشكل أساسي. وقال مسؤول بقطاع الصحة إن نحو 20 شخصا في حالة خطيرة نسبيا.



وذكر شرطي أن هناك سياحا أجانب من بين المصابين.