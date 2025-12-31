أستراليا تندد بالمناورات العسكرية الصينية "المزعزعة للاستقرار" حول تايوان

نددت وزارة الخارجية الأسترالية الأربعاء بالتدريبات العسكرية الصينية "المزعزعة للاستقرار" حول تايوان، مؤكدة أنها أبلغت بكين مخاوفها بهذا الصدد.



وأعلنت الوزارة أن "أستراليا تعارض بشدة أي أعمال تزيد من مخاطر وقوع حادث أو حسابات خاطئة أو تصعيد".



وأكدت أنه "يجب التعامل مع الخلافات من خلال الحوار، وليس باستخدام القوة أو الإكراه"، محذرة من أن التدريبات "تهدد بتأجيج التوتر الإقليمي".



وقامت الصين الإثنين والثلاثاء بإطلاق صواريخ ونشر عشرات الطائرات المقاتلة والسفن حول تايوان في إطار مناورات عسكرية تحاكي حصارا لموانئ الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها وتتوعد بضمها ولو بالقوة.



وأعلن خفر السواحل التايوانيون الأربعاء أن السفن الحربية الصينية وسفن خفر السواحل الصينيين بدأت بالانسحاب من المياه المحيطة بالجزيرة، مع ورود مؤشرات تشير إلى انتهاء المناورات العسكرية.

