رئيس الأركان: بوتين أمر بتوسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا في 2026

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال فاليري غيراسيموف اليوم الأربعاء أن القوات الروسية تحرز تقدما في شمال شرق أوكرانيا.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن غيراسيموف قوله أيضا إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتوسيع ما تسميه موسكو "منطقة عازلة" في سومي وخاركيف الأوكرانيتين قرب الحدود الروسية خلال العام المقبل.



وذكرت الوكالة أن رئيس هيئة الأركان تفقد تجمعا لقوات "الشمال". وتعمل هذه القوات التي تشكلت في أوائل 2024 في شمال شرق أوكرانيا على إنشاء منطقة عازلة على الحدود وصد القوات الأوكرانية هناك لتحقيق مزيد من التقدم.



وتأتي تصريحات جيراسيموف في أعقاب تعهد روسيا بالرد على ما قالت، دون دليل، إنها محاولة لمهاجمة مقر إقامة لبوتين، وهو ما نفته كييف قائلة إن ما أثير في هذا الصدد يهدف إلى عرقلة محادثات السلام مع قرب مرور نحو أربعة أعوام على اندلاع الحرب.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خطط موسكو بشأن سومي وخاركيف "مجنونة" وستواجه مقاومة بينما تدافع أوكرانيا عن هاتين المنطقتين.