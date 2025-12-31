الاتحاد الأوروبي: موسكو تسعى إلى تقويض التقدّم المحرز نحو السلام

اتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس روسيا بسوق "مزاعم لا أساس لها" بقولها إن أوكرانيا شنّت هجوما بمسيّرات على مقرّ للرئيس فلاديمير بوتين، واصفة الادعاءات بأنها "تشتيت متعمّد" لجهود السلام.



وكتبت كايا كالاس في منشور على منصة اكس: "موسكو تسعى إلى تقويض التقدّم المحرز نحو السلام بدفع من أوكرانيا وشركائها الغربيين".