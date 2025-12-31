الصين تؤكد أنها "أنهت بنجاح" مناوراتها حول تايوان

أكدت الصين أنها "أنهت بنجاح" مناوراتها العسكرية حول تايوان، والتي تضمّنت تدريبات بالذخيرة الحية لمحاكاة حصار موانئ رئيسية وهجمات على أهداف بحرية.



وأعلن المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي النقيب لي شي في بيان، أنّ "قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي أنجزت بنجاح التدريبات التي أطلق عليها اسم مهمة العدالة 2025".



وأكد أن القوات ستواصل التدريب "من أجل إحباط محاولات الانفصاليين المطالبين باستقلال تايوان والتدخلات الخارجية بشكل حازم".