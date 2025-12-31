بوتين في رسالة رأس السنة: روسيا ستنتصر في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة أن بلاده تؤمن بأنها ستنتصر في أوكرانيا حيث تقود موسكو هجوما مستمرا منذ ما يناهز أربع سنوات.



ودعا بوتين في تصريحاته الروس إلى "دعم أبطالنا" الذين يقاتلون في أوكرانيا، قائلا: "نؤمن بكم وبنصرنا".