إسرائيل تعلن أن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطال 37 منظمة غير حكومية دولية

أخبار دولية
2025-12-31 | 07:54
إسرائيل تعلن أن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطال 37 منظمة غير حكومية دولية

أفادت الحكومة الإسرائيلية وكالة فرانس برس بأن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطال 37 منظمة غير حكومية دولية اعتبارا من الخميس، ما لم تُقدّم للسلطات أسماء موظفيها الفلسطينيين. 
     
وقال المتحدث باسم وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية جلعاد زويك إن هذه المنظمات غير الحكومية ترفض الامتثال لهذا الشرط لأنها "تعلم، كما نعلم، أن بعضها متورط في أعمال "إرهابية" أو على صلة بحماس". 

وأضاف: "سيتعين عليها استيفاء كل المعايير المحددة بشكل كامل وشفاف. لا مجال للالتفاف والألاعيب".

أخبار دولية

إسرائيل

غزة

منظمة غير حكومية دولية

