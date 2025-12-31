وزير خارجية عمان يبحث مع نظيره السعودي جهود احتواء التصعيد في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية العمانية أن الوزير بدر بن حمد البوسعيدي اجتمع مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في الرياض اليوم، لمناقشة احتواء التصعيد في اليمن.



وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن الوزيرين بحثا "مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي".



وقالت: "تناول اللقاء الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد وسُبل دعم المسار السياسي الرامي إلى معالجة جذور الأزمة وتحقيق تسوية شاملة ودائمة تحفظ للجمهورية اليمنية الشقيقة السيادة على أمنها واستقرارها وتراعي تطلعات أبناءها والمصالح العليا للأمن الوطني لدول الجوار وباقي دول المنطقة".