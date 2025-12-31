الأخبار
حماس تصف قيود إسرائيل على أنشطة منظمات الإغاثة في غزة بأنها سلوك "إجرامي"
أخبار دولية
2025-12-31 | 10:11
حماس تصف قيود إسرائيل على أنشطة منظمات الإغاثة في غزة بأنها سلوك "إجرامي"
نددت حركة حماس بالقواعد الإسرائيلية المثيرة للجدل التي تهدد بموجبها بمنع 37 منظمة إنسانية من دخول غزة ابتداء من الخميس، معتبرة أنها تشكل "سلوكا إجراميا".
واعتبرت حماس في بيان، أن إسرائيل تسعى إلى "تسييس العمل الإغاثي، وتحويله إلى أداة ابتزاز لشعبنا الفلسطيني"، مطالبة المجتمع الدولي "بالتحرك العاجل والفاعل لإدانة هذا السلوك الإجرامي".
