ترامب انتقد كلوني بعد حصوله على الجنسية الفرنسية

انتقد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب منح باريس الممثل الأميركيّ جورج كلوني وزوجته المحامية اللبنانية البريطانية أمل علم الدين وطفليهما الجنسية الفرنسية.

ولفت ترامب إلى أنّ فرنسا تعاني من مشكلة "مروعة" في ما يتعلق بالجريمة والهجرة.

وقال ترامب على شبكته "تروث سوشال"، "خبر سار! جورج وأمل كلوني، وهما من أسوأ المتنبئين السياسيين على مر العصور، أصبحا رسميًا مواطنين فرنسيين، وهي دولة تعاني للأسف مشكلة جريمة كبيرة بسبب تعاملها المروع مع ملف الهجرة".

وأضاف: “تلك المشكلات في فرنسا "تشبه إلى حد كبير ما كان لدينا في عهد جو بايدن النعسان".

واعتبر ترامب أنّ كلوني "حصل على دعاية أكبر في السياسة مما حصل عليه في أفلامه القليلة والمتواضعة”.

كما اعتبر أنّه “لم يكن نجمًا سينمائيًا، بل كان مجرد رجل عاديّ يشتكي باستمرار من المنطق السليم في السياسة".