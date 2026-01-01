عقوبات أميركية على شركات عاملة في قطاع النفط الفنزويليّ

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع شركات بسبب عملياتها في قطاع النفط الفنزويليّ، في أحدث خطوة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو.

وحددت وزارة الخزانة الأميركية أربع ناقلات نفط ذات صلة باعتبارها ممتلكات محظورة.

وفالت في بيان، إنّ "هذه السفن التي يشكل بعضها جزءًا من أسطول الظل الذي يخدم فنزويلا، تواصل توفير الموارد المالية التي تغذي نظام مادورو الإرهابيّ غير الشرعيّ، الذي يعتمد على تجارة المخدِرات".

وحذّرت من أنّ الأطراف المشاركة في تجارة النفط الفنزويلية ستواجه "مخاطر عقوبات كبيرة".

وأكّد وزير الخزانة سكوت بيسنت أنّ "الوزارة ستواصل تنفيذ حملة الرئيس ترامب للضغط على نظام مادورو".