زيلينسكي: روسيا "بدأت السنة بالحرب" بعد ضربات جديدة استهدفت أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا "بدأت السنة الجديدة" بمواصلة الحرب الجارية بينهما منذ نحو أربع سنوات، وذلك بعد إطلاق أكثر من 200 مسيّرة باتجاه أوكرانيا استهدفت بشكل أساسي البنية التحتية للطاقة.



وقال زيلينسكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "روسيا بدأت السنة بالحرب، باستهداف أوكرانيا بأكثر من مئتي مسيّرة هجومية خلال الليل"، مشيرا إلى أن "الأهداف كانت بنيتنا التحتية للطاقة".