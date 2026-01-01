قتيل في احتجاجات بإيران وسط تفاقم المشكلات الاقتصادية

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن شخصا لقي حتفه مساء أمس الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشير فيها تقارير إلى إراقة دماء منذ بدء خروج مظاهرات قبل أيام احتجاجا على ارتفاع التضخم.وشكلت الاحتجاجات الأحدث أكبر اضطرابات تشهدها البلاد منذ الاحتجاجات الواسعة قبل ثلاث سنوات.وقالت وسائل إعلام رسمية إن القتيل هو أمير حسام خدایاری (21 عاما)، وهو عضو في قوات الباسيج شبه العسكرية التي كثيرا ما يتم نشرها لإخماد الاضطرابات، لكن لم يتسن لرويترز التحقق من ذلك.