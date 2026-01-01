زهران ممداني يؤدي اليمين رئيسا لبلدية نيويورك

أدى زهران ممداني اليمين لتولي منصب رئيس بلدية نيويورك في الدقائق الأولى من العام الجديد، وذلك في محطة مترو الأنفاق التاريخية أسفل مبنى إدارة المدينة حيث رافقته زوجته راما دواجي.



ورأست المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس مراسم أداء القسم الذي تعهد فيه ممداني بدعم دستور الولايات المتحدة وقوانين ولاية نيويورك.



وتحدث ممداني قائلا: "عام جديد سعيد على أهل نيويورك... تولي منصب رئيس البلدية حقا شرف أعتز به طوال العمر".