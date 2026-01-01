الكونغو الديموقراطية تعلن مقتل 1500 مدني في شرق البلاد منذ كانون الأول متّهمة رواندا بقتلهم

اتّهمت جمهورية الكونغو الديموقراطية رواندا بقتل أكثر من 1500 مدني في شرق البلاد منذ مطلع كانون الأول، حين شنّت حركة "إم23" المدعومة من كيغالي هجوما جديدا.



وبدأ الهجوم بعد أيام قليلة على توقيع حكومتي الكونغو ورواندا اتفاق سلام بوساطة أميركية.



وسيطرت حركة "أم 23" خلال الهجوم على مدينة أوفيرا الرئيسية، ما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار عبر الحدود إلى بوروندي.



وبحسب بيان حكومي تلقّته وكالة فرانس برس الخميس: "تخطّت الحصيلة الموقتة للضحايا المدنيين جراء عمليات رواندية باستخدام القنابل والمسيّرات الانتحارية… منذ بداية كانون الأول، 1500".