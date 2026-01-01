الانفصاليون في اليمن يعلنون نشر قوة حكومية مدعومة سعوديا في مناطق سيطرتهم

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الخميس أن قوة حكومية مدعومة من السعودية ستنتشر في مناطق سيطر عليها في الأسابيع الماضية، في خطوة لا يتوقّع أن ترضي الرياض التي تطالب الانفصاليين المدعومين من الإمارات بانسحاب كامل.



وشكّلت المكاسب الميدانية الخاطفة للمجلس المطالب باستقلال جنوب اليمن، في محافظتي حضرموت والمُهرة الغنيتين بالموارد والمتاخمتين للسعودية وعُمان، منعطفا جديدا في اليمن بعد أكثر من عقد من الحرب بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين أجبروا الحكومة على الخروج من العاصمة صنعاء في العام 2014.



لكنّ مصدرا مقرّبا من الحكومة السعودية أفاد وكالة فرانس برس أنّ الخطوة لا تلبّي كامل مطالب الرياض.



وقال المصدر الذي تحدث شرط عدم ذكر اسمه لحساسية المسألة، إنّ مطالب الرياض الأمنية ستُلبى فقط "إذا انسحبت قوات (المجلس الانتقالي) بالكامل من حضرموت والمهرة"، وليس فقط "إعادة انتشار القوات" المعلنة.



وأضاف "علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث على أرض الواقع".



وأفاد مصدر ثان مقرّب من الجيش السعودي فرانس برس أنّ قيادة التحالف "تراقب عن كثب الأوضاع المدنية وتجري تقييماتها الخاصة".



وأوضح المجلس الانتقالي الجنوبي، ردّا على اسئلة لوكالة فرانس برس، أن القوات الحكومية التي ستدخل مناطقهم ستتألف في الغالب من جنوبيين تمّ تمويلهم وتدريبهم من السعودية.