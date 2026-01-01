الأخبار
إسرائيل تؤكد أنها ستطبق حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة

2026-01-01 | 09:56
إسرائيل تؤكد أنها ستطبق حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة

أكدت إسرائيل الخميس أنها "ستنفذ الحظر" على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزوّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين عملا بتشريع جديد.

ويثير هذا التشريع مخاوف من تباطؤ جديد في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمّر بفعل عامين من الحرب والذي يحتاج معظم سكانه بشكل عاجل إلى المأوى والرعاية الصحية والأمن الغذائي.

وقالت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية في بيان أن "ستعلّق رخص المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة في ما يتعلق بالأمن والشفافية".

وأوضحت أن "المشكلة الرئيسية" تكمن في "رفض (هذه المنظمات) تقديم معلومات كاملة وقابلة للتحقّق في شأن موظفيها، وهو شرط أساسي يهدف إلى منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية".

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "انتهت صلاحية رخص هذه المنظمات، ويحظّر عليها إدخال مساعدات. أمامها شهران لسحب كل فرقها".

وتابع أنه بحلول الأول من آذار، "إذا تقدّمت لنا بالوثائق التي رفضت تقديمها خلال الأشهر العشرة الأخيرة، سنبحث في طلبها".

ونقل بيان الوزراة عن الوزير عميحاي شيكلي قوله "الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية مرحّب بها، لكن استغلال الأطر الإنسانية لأغراض الإرهاب ليس كذلك".

أخبار دولية
2025-12-31

إسرائيل تعلن أن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطال 37 منظمة غير حكومية دولية

LBCI
أخبار دولية
2025-12-31

حماس تصف قيود إسرائيل على أنشطة منظمات الإغاثة في غزة بأنها سلوك "إجرامي"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-20

إسرائيل تؤكد إعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-19

إسرائيل علقت دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
09:38

مركز: زلزال قوته 6.3 درجة يهز المكسيك

LBCI
أخبار دولية
09:17

ضربة صاروخية روسية على خاركيف الأوكرانية وإصابة 15 على الأقل

LBCI
أخبار دولية
05:57

ايران تعتبر أي تدخل أميركي "خطا أحمر" وتتعهد "الرد" عليه

LBCI
أخبار دولية
05:32

المجلس الانتقالي الانفصالي في اليمن يقول إن أحد مواقعه تعرض لغارات جوية سعودية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-13

مقدمة النشرة المسائية 13-09-2025

LBCI
اقتصاد
2025-12-09

ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات

LBCI
أخبار دولية
03:00

ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-30

محاولة إسرائيلية لشرعنة عمليات التوغل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

الـLBCI عند معبر العريضة وتوثّق حجم الأضرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

تطورات في ملف الأمير الوهمي أبو عمر… التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:03

عزّ الدين من الخرايب: ما فشل فيه العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا

LBCI
أخبار دولية
03:41

محافظ حضرموت يعلن إطلاق عملية لاستعادة المواقع العسكرية "سلميا": هذه العملية ليست إعلان حرب

LBCI
أخبار دولية
00:11

مادورو يعرب عن استعداده لمناقشة مكافحة المخدرات والنفط واتفاقات اقتصادية مع واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عريمط قيد التحقيق وسيقابل أبو عمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تسليم السلاح الفلسطيني بدأ عام ٢٠٢٥ فهل تقدم حماس على تسليم سلاحها للدولة عام ٢٠٢٦؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هكذا إحتفل لبنان والعالم بوداع العام ٢٠٢٥

LBCI
اقتصاد
02:07

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
05:35

فرح مفقودة... وقوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
حال الطقس
01:42

المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار

LBCI
أخبار لبنان
23:47

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار

LBCI
اخبار البرامج
14:56

سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
03:00

ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم

LBCI
آخر الأخبار
03:32

أدرعي: متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة برعم على الحدود اللبنانية فقد تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه ويتم فحص نتائج الاعتراض

