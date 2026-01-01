الخارجية الأميركية ترى أن مناورات الصين العسكرية تزيد التوترات الإقليمية "بدون داع"

اعتبرت واشنطن أن المناورات العسكرية الصينية التي جرت في الأيام الأخيرة حول تايوان تؤدي إلى تصعيد التوترات "بدون داع"، داعية بكين إلى وقف ضغوطها العسكرية.وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان صدر الخميس: "الأنشطة العسكرية الصينية وخطابها تجاه تايوان وغيرها من الجهات الفاعلة الإقليمية تؤدي إلى تصعيد التوترات بدون داع. نحث بكين على ضبط النفس ووقف ضغوطها العسكرية على تايوان والانخراط في حوار بنّاء".وأطلقت بكين صواريخ ونشرت العشرات من المقاتلات والسفن الحربية وسفن خفر السواحل هذا الأسبوع في مناورات حول الجزيرة دانتها تايبيه ووصفتها بأنها "استفزازية للغاية".