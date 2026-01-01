الأخبار
الشرطة السويسرية تؤكد مقتل نحوا أربعين شخصا وجرح 115 بحريق داخل منتجع للتزلج
أخبار دولية
2026-01-01 | 14:06
الشرطة السويسرية تؤكد مقتل نحوا أربعين شخصا وجرح 115 بحريق داخل منتجع للتزلج
أعلنت الشرطة السويسرية مقتل نحو 40 شخصا وجرح نحو 115 آخرين في حريق اندلع في حانة مزدحمة بمنتجع كرانس-مونتانا للتزلّج في جبال الألب خلال الاحتفال برأس السنة.
وقال قائد الشرطة في كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا فريدريك جيسلير للصحافيين في خلال مؤتمر صحافي في سيون: "أحصينا حوالي أربعين قتيلا وحوالي 115 جريحا، معظمهم في حالة خطيرة".
وتحدث الرئيس السويسري غي بارميلان خلال المؤتمر إلى جانب جيسلر عن "إحدى أسوأ المآسي" التي شهدتها سويسرا.
وأشارت السلطات إلى أنها لا تزال تحقق في أسباب الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 1,30 (00,30 ت غ) في حانة "لو كونستيلاسيون"، مستبعدة أن يكون ناجما عن "هجوم".
وأكد مستشار كانتون فاليه المسؤول عن الأمن ستيفان غانزير للصحافة وقوع انفجار لافتا إلى أنه أتى نتيجة اندلاع الحريق.
والتقط سائح من نيويورك مشاهد فيديو تُظهر ألسنة لهب برتقالية تجتاح الحانة، وأفاد وكالة فرانس برس بأنه شاهد أشخاصا يركضون ويصرخون في الظلام.
ووصف شهود عيان مشاهد مروعة مؤكدين أن أشخاصا حاولوا كسر نوافذ الحانة للهروب، بينما هرع آخرون إلى الشارع وبدت آثار الحروق واضحة عليهم.
أخبار دولية
السويسرية
أربعين
بحريق
منتجع
للتزلج
