وفاة شخصين جراء ألعاب نارية واضطرابات ليلة رأس السنة في ألمانيا

شهدت مدن ألمانية عدة اضطرابات ليلة رأس السنة، تخللتها خصوصا وفاة شخصين جراء إطلاق مفرقعات وتدخل الشرطة آلاف المرات في مناطق مختلفة، فضلا عن توقيف المئات إثر هجمات استهدفت قوات الأمن.



في برلين، أكدت مصادر في الشرطة بتوقيف حوالى 430 مشتبها بهم بعد هجمات استهدفت قواتها، وأفادت بإصابة 35 شرطيا.



وأفادت الشرطة المحلية الخميس بوقوع "هجمات كبيرة في بعض الأحيان" ضد قوات التدخّل والإنقاذ، شملت إطلاق نار وإلقاء ألعاب نارية، ما أسفر عن نقل عنصرين من الشرطة إلى المستشفى.



كما وردت أنباء عن حوادث متفرقة استهدفت قوات التدخل في مدن أخرى بينها هامبورغ حيث أصيب 10 من عناصر الشرطة، كما أن عددا لم يُحدد من الأشخاص خضعوا للتحقيق أو وُضعوا قيد الاحتجاز.



وفي برلين وحدها، نشرت الشرطة نحو 3200 عنصر إضافي استنادا إلى تجارب السنوات السابقة، كما نشرت نحو ألف عنصر إضافي في هامبورغ.



وفي شمال الراين وستفاليا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في البلاد، سجلت الشرطة 30 هجوما على عناصرها خلال نحو 4 آلاف عملية أمنية ليلة رأس السنة، بحسب ما أفادت شرطة المنطقة.