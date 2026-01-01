ترامب يكسر صمته بشأن سبب ظهور كدمات على يده

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن سبب ظهور كدمات على يده يعود إلى تناوله الأسبيرين، ونفى أن يكون استسلم للنوم أثناء حضوره اجتماعات عامة.



ودافع ترامب (79 عاما) في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن صحته، وتراجع عن تصريح سابق بشأن خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في تشرين الأول، قائلاً إنه كان فحصا بالأشعة المقطعية.



وقال "صحتي ممتازة"، مبديا استياءه من تسليط الضوء على حالته الصحية.