بولسونارو يغادر المستشفى ويعود إلى السجن

غادر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو المستشفى الخميس بعد أسبوع من خضوعه لعملية جراحية وعاد إلى السجن لاستئناف تمضية عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب.



وبعدما رفضت المحكمة العليا طلبا أخيرا من الرئيس السابق لتحويل عقوبته بالسجن إلى الإقامة الجبرية، شوهد بولسونارو وهو يغادر عيادة دي إف ستار الخاصة في برازيليا بمرافقة الشرطة ليعود إلى غرفة صغيرة حيث يمضي عقوبته في منشأة تابعة للشرطة الفدرالية.



وقدّم محامو بولسونارو الطلب الأربعاء مشيرين إلى "خطر حقيقي لتدهور مفاجئ" في صحة الرئيس اليميني المتطرف السابق كمبرر لتمضية عقوبته في منزله.



ويخضع بولسونارو البالغ 70 عاما، للعلاج في المستشفى منذ أكثر من أسبوع بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج فتق في الفخذ، ثم لعملية أخرى لعلاج نوبات متكررة من الفواق.



وقال القاضي ألكسندر دي مورايس في قراره: "خلافا لما يدّعيه الدفاع، لم يطرأ أي تدهور على الحالة الصحية لجايير ميسياس بولسونارو".



والرئيس السابق الذي شغل منصبه من عام 2019 إلى عام 2022، كان يعاني لسنوات مضاعفات طعنة في البطن تعرض لها خلال تجمع انتخابي عام 2018، ما استدعى خضوعه لعمليات جراحية كبرى.