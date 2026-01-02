الرئيس الأرجنتيني يعلن العمل على تشكيل كتلة من الدول ضد "سرطان الاشتراكية"

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه يعمل مع دول أميركية لاتينية أخرى لتشكيل كتلة جديدة بهدف "تبني أفكار الحرية" ومواجهة "سرطان الاشتراكية".



وقال الرئيس الليبرالي المتطرف في مقتطف من مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بثت الأربعاء: "لم نطلق عليها اسما بعد، لكن هناك مجموعة من عشر دول نعمل معها" من دون تحديدها.



وأشار ميلي الى أن الكتلة ستواجه "سرطان الاشتراكية بأشكالها المختلفة، سواء كانت اشتراكية القرن الحادي والعشرين أو حركة اليقظة".



وفي الأشهر الأخيرة، أظهر الرئيس الأرجنتيني قربه من قادة آخرين في المنطقة مثل سانتياغو بينيا (باراغواي)، ونجيب بوكيلة (السلفادور)، ونصري عصفورة (هندوراس).



وخارج المنطقة، أعرب مرارا عن رغبته في إقامة تحالفات مع قادة مثل دونالد ترامب (الولايات المتحدة)، وبنيامين نتنياهو (إسرائيل)، وفيكتور أوربان (المجر)، وجورجيا ميلوني (إيطاليا).

