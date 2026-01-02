مادورو يعرب عن استعداده لمناقشة مكافحة المخدرات والنفط واتفاقات اقتصادية مع واشنطن

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مقابلة تلفزيونية، أنه "مستعد" لمناقشة مكافحة المخدرات والنفط واتفاقات اقتصادية مع واشنطن، وسط أزمة مع الولايات المتحدة التي تمارس ضغوطا على بلاده بنشرها سفنا حربية في منطقة الكاريبي.



وقال مادورو لمحطة "في تي في" التلفزيونية: "تعرف الحكومة الأميركية هذا الأمر، لأننا أخبرناه للعديد من الناطقين باسمها: إذا كانوا يرغبون في مناقشة اتفاق جاد لمكافحة تهريب المخدرات، فنحن مستعدون. وإذا كانوا يريدون النفط من فنزويلا، فإن فنزويلا مستعدة لاستثمارات أميركية، كما هي الحال مع شركة شيفرون، متى وأينما وكيفما يريدون".