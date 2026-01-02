الصين تفرض ضرائب على أدوات منع الحمل لتحفيز معدل المواليد

ألغت الصين إعفاء ضريبيا قائما منذ ثلاثة عقود على عقاقير وأدوات منع الحمل اعتبارا من أول كانون الثاني في خطوات جديدة لتحفيز معدل المواليد المتراجع.وتخضع منتجات الواقي الذكري وحبوب منع الحمل الآن لضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 بالمئة، وهو المعدل القياسي لمعظم السلع الاستهلاكية.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه بكين لتعزيز معدل المواليد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد انخفض عدد سكان الصين للعام الثالث على التوالي في 2024، وحذر الخبراء من استمرار هذا التراجع.وأعفت الصين إعانات رعاية الأطفال من ضريبة الدخل الشخصي وطرحت إعانة سنوية لرعاية الأطفال العام الماضي، بعد سلسلة من الإجراءات "الصديقة للخصوبة" في عام 2024، مثل حث الكليات والجامعات على تقديم "تعليم الحب" لتصوير الزواج والحب والخصوبة والأسرة في ضوء إيجابي.وفي الشهر الماضي، كرر كبار المسؤولين تعهدهم في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي بتعزيز "المواقف الإيجابية للزواج والإنجاب" لتحقيق الاستقرار في معدل المواليد.ويشهد معدل المواليد في الصين تراجعا منذ عقود نتيجة لسياسة الطفل الواحد التي طبقتها البلاد من عام 1980 إلى عام 2015، والتوسع الحضري السريع.ودفعت التكلفة العالية لرعاية الأطفال وتعليمهم بالإضافة إلى عدم اليقين الوظيفي وتباطؤ الاقتصاد الكثير من الشبان الصينيين إلى صرف النظر عن فكرة الزواج وتكوين أسرة.