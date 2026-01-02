المئات يتجمعون في كرانس-مونتانا حدادا على ضحايا الحريق

تجمع مئات الأشخاص بصمت في كرانس-مونتانا جنوب غرب سويسرا مساء الخميس، ووضعوا الزهور وأضاءوا الشموع تكريما لضحايا الحريق المروع الذي اندلع في حانة داخل منتجع للتزلج ليلة رأس السنة.



وقُتل 40 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين في الحريق الذي اندلع في حانة "لو كونستيلاسيون" المزدحمة قرابة الساعة 1,30 صباحا (00,30 بتوقيت غرينتش).



وساد جو من الهدوء والصمت على التجمع. وكان الكثير من المشاركين فيه يعرفون أشخاصا ما زالوا في عداد المفقودين، أو أصيبوا بجروح بالغة.



وألقى الموجودون باقات من الزهور على طاولة وضعت موقتا عند مدخل الطريق المؤدي إلى الحانة التي كانت محجوبة عن الأنظار بألواح بيضاء. وبعدما امتلأت الطاولة بالزهور والشموع، بدأ الناس بوضع الشموع على الأرض المتجمدة.