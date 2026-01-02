سفير السعودية: رئيس الانتقالي الجنوبي باليمن رفض منح تصريح هبوط لطائرة وفد من المملكة

أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في منشور على إكس، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي رفض منح تصريح هبوط لطائرة تقل وفدا سعوديا في عدن أمس.



وأشار الى أن الزبيدي أصدر توجيهات بإغلاق حركة الطيران في المطار.



وتوقفت الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي، البوابة الدولية الرئيسية للمناطق اليمنية التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين، أمس الخميس.