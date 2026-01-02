غارات تستهدف مطارا وقاعدة عسكرية في اليمن

استهدفت غارات جوية مطارا وقاعدة عسكرية في مدينة سيئون اليمنية الجمعة، بحسب ما أعلن الانفصاليون الجنوبيون المدعومون من الإمارات، فيما يحاول التحالف الذي تقوده السعودية طردهم من مساحات سيطروا عليها في الأسابيع الماضية.



وأفاد مصدر عسكري في المجلس الانتقالي الجنوبي بوقوع "غارات سعودية على مقر المنطقة العسكرية في سيئون ومحيطها" في وسط اليمن، وغارات على مطار المدينة، فيما أكّد شهود لوكالة فرانس برس تعرّض الموقعين لغارات.

