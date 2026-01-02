مركز: زلزال قوته 6.3 درجة يهز المكسيك

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالًا قوته 6.3 درجة هز ولاية جيريرو المكسيكية.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.