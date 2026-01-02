أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة

زارت نجمة هوليوود أنجيلينا جولي الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة الجمعة حيث تحدّثت إلى أعضاء في الهلال الأحمر وسائقي شاحنات ينقلون المساعدات الإنسانية، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.



وقالت الممثلة والمبعوثة الخاصة السابقة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي وصلت برفقة وفد أميركي إنها "تشرفت" بلقاء متطوعي المنظمات غير الحكومية المتمركزين قرب المعبر.



وتحدثت جولي مع سائقي شاحنات المساعدات الانسانية كذلك. وقال لها أحد متطوعي الهلال الأحمر إن "مئات الشاحنات تنتظر" لدخول القطاع.



وذكرت وسائل إعلام محلية بأن جولي قامت بالزيارة للاطلاع على أوضاع الجرحى الفلسطينيين الذين نُقلوا إلى مصر وعمليات إيصال المساعدات إلى القطاع المدمّر والُمحاصر.