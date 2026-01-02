الأخبار
أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة
أخبار دولية
2026-01-02 | 11:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة
زارت نجمة هوليوود أنجيلينا جولي الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة الجمعة حيث تحدّثت إلى أعضاء في الهلال الأحمر وسائقي شاحنات ينقلون المساعدات الإنسانية، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وقالت الممثلة والمبعوثة الخاصة السابقة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي وصلت برفقة وفد أميركي إنها "تشرفت" بلقاء متطوعي المنظمات غير الحكومية المتمركزين قرب المعبر.
وتحدثت جولي مع سائقي شاحنات المساعدات الانسانية كذلك. وقال لها أحد متطوعي الهلال الأحمر إن "مئات الشاحنات تنتظر" لدخول القطاع.
وذكرت وسائل إعلام محلية بأن جولي قامت بالزيارة للاطلاع على أوضاع الجرحى الفلسطينيين الذين نُقلوا إلى مصر وعمليات إيصال المساعدات إلى القطاع المدمّر والُمحاصر.
أخبار دولية
الجانب
المصري
الحدودي
التالي
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعتزم إجراء استفتاء على الاستقلال خلال عامين
السلطات السويسرية ترجح أن صنفا من الألعاب النارية سبب الحريق في منتجع التزلج
السابق
