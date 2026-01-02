المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعتزم إجراء استفتاء على الاستقلال خلال عامين

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الجماعة الانفصالية الرئيسية في اليمن اليوم الجمعة اعتزامه إجراء استفتاء على الاستقلال عن الشمال خلال عامين، وذلك عقب سيطرته على مساحات واسعة من البلاد الشهر الماضي، في خطوة أشعلت فتيل نزاع حاد بمنطقة الخليج.



ويحظى المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم الإمارات، وكان لسنوات جزءا من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحظى بدعم السعودية، وتقود الحرب ضد جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران.