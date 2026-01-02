أوكرانيا تأمر بإجلاء ثلاثة آلاف طفل وذويهم من منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك

أمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء أكثر من ثلاثة آلاف طفل مع ذويهم من نحو 40 قرية في منطقتي زابوروجيا ودنيبروبتروفسك، حيث حققت القوات الروسية تقدمًا خلال الأشهر الأخيرة.



وقال وزير إعادة الإعمار الأوكراني أوليكسي كوليبا في منشور عبر تطبيق "تلغرام": "نظرًا إلى الوضع الأمني الصعب، تقرر إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف طفل وذويهم قسريا من 44 قرية تقع على الخطوط الأمامية في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك".