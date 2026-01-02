إف.بي.آي: إحباط هجوم محتمل مستوحى من الدولة الإسلامية عشية العام الجديد

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أنه أحبط هجوما محتملا مستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية نورث كارولاينا عشية العام الجديد.



وذكر مدير المكتب كاش باتيل في منشور على منصة إكس أنه سيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي مقرر عقده الساعة 11:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:30 بتوقيت غرينتش).