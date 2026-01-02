زيلينسكي يرشح النائب الأول لرئيس الوزراء فيدوروف لمنصب وزير الدفاع

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة تعيين ميخائيلو فيدوروف، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزيرا جديدا للدفاع، خلفا لدينيس شميهال، وأشاد بقدراته في تطوير الطائرات المسيرة والتحول الرقمي اللازمين للدفاع عن البلاد.



ويتعين موافقة البرلمان على تعيين فيدوروف الذي شغل أيضا منصب وزير التحول الرقمي.



وقال زيلينسكي في خطابه المسائي الذي بثه التلفزيون: "يشارك ميخائيلو بفعالية كبيرة في مبادرة "خط الطائرات المسيّرة"، ويعمل بكفاءة عالية على رقمنة الخدمات والإجراءات الحكومية".



وأضاف: "بالتعاون مع جميع أفراد جيشنا، والقيادة العسكرية، ومصنعي الأسلحة المحليين، وشركاء أوكرانيا، يجب علينا إدخال تغييرات في قطاع الدفاع تُسهم فعليا في تحقيق التقدم".



وأشار زيلينسكي إلى أن شميهال حقق نتائج جيدة كوزير وإن هناك عرضا أمامه بمنصب حكومي جديد.