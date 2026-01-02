مقتل شخصين في انهيارات جليدية بجبال الألب في إيطاليا

أعلن رجال الإنقاذ أن سلسلة من الانهيارات الجليدية في جبال الألب الإيطالية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح اليوم الجمعة، مع هبوب رياح قوية عرقلت أعمال الإنقاذ.وذكرت منظمة الإنقاذ في جبال الألب (سوكورسو ألبينو) أن انهيارا جليديا وقع في وادي مايرا في الجنوب الغربي، بالقرب من الحدود الفرنسية بمنطقة بيدمونت الإيطالية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين أحدهما في حالة حرجة.وقالت المنظمة في بيان إن فرق الإنقاذ انطلقت سيرا على الأقدام من مناطق منخفضة بعد أن حالت الرياح القوية دون وصول طائرات الهليكوبتر إلى الموقع.ووقع الانهيار الجليدي الثاني بالقرب من براجيلاتو، وهي وجهة تزلج شهيرة على بعد حوالي 60 كيلومترا غربي تورينو.وتمكنت امرأة كانت قد حوصرت في الانهيار الجليدي من تحرير نفسها لكنها لم تتمكن من الحركة بسبب الإصابات. وكانت فرق الإنقاذ تعمل على إجلائها، مع تعذر استخدام طائرات هليكوبتر مرة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية.وقالت السلطات إنها تتابع تقارير عن انهيار جليدي ثالث في بيدمونت، لكن لم تتوفر تفاصيل على الفور.وفي منطقة فينيتو بشمال شرق إيطاليا، أدى انهيار جليدي على منحدر فاجو جابيني في منطقة جبال الدولوميت الصغيرة إلى وفاة متسلق جبال يبلغ من العمر 50 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).ووصلت فرق الإنقاذ إليه بواسطة طائرة هليكوبتر لكنها لم تتمكن من إنقاذه.وأدى مزيج من تساقط الثلوج الكثيف والرياح القوية إلى زيادة مخاطر الانهيارات الجليدية في جميع أنحاء جبال الألب في الأيام الأخيرة، مما كان سببا في إصدار تحذيرات للمتزلجين والمتنزهين.