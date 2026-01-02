توقيف شخص في الولايات المتحدة للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم ليلة رأس السنة

أعلنت السلطات الأميركية الجمعة أنها أوقفت ليلة رأس السنة مواطنا في الثامنة عشرة يعاني مشاكل نفسية للاشتباه بتخطيطه لشن هجوم بسكين ومطرقة باسم تنظيم الدولة الإسلامية.



وأمر قاض في كارولاينا الشمالية بإبقاء كريستيان ستورديفانت الذي أوقف يوم 31 كانون الأول قيد الاحتجاز إلى حين موعد جلسة مقبلة ستعقد في السابع من كانون الثاني.



وتم توجيه اتهامات لستورديفانت بتقديم دعم مادي لـ"منظمة إرهابية" بعدما خدعه عناصر سريّون من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ودفعوه للاعتقاد بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية.



وقال المدعي الفدرالي راس فيرغسون في مؤتمر صحافي إنه "بايع تنظيم الدولة الإسلامية مع العميل السري هذا وكشف عن خططه "للجهاد" قريبا".



وكشف لعميل "إف بي آي" آخر خططه لتنفيذ هجوم بسكين ومطرقة في متجر بقالة ومطعم للوجبات السريعة في بلدة مينت هيل عشية رأس السنة، بحسب فيرغسون.



وأشار إلى أنه "قال إنه سيرتدي سترة واقية ويهاجم الناس بالسكاكين والمطرقات. وبالطبع، تحدّث عن موعد تنفيذ هذا الهجوم والذي كان ليلة رأس السنة".



وستورديفانت معروف بالنسبة لـ"إف بي آي" منذ العام 2022 عندما كان ما زال قاصرا إذ أنه "تواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع عضو لم تحدد هويته في تنظيم الدولة الإسلامية"، بحسب العميل الخاص جيمس بارناكل.



لكن لم توجّه له أي اتهامات حينها بينما تلقى رعاية نفسية قبل أن تُبلّغ الشرطة مجددا بنشاطه على الإنترنت، بحسب بارناكل.



وشدد فيرغسون على أن المشتبه به وضع تحت الرقابة لمدة 24 ساعة عندما بات واضحا بأنه يخطط لهجوم "ولم يكن العامة في أي مرحلة عرضة للخطر".