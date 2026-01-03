رئيس المجلس الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية يطلب من الرياض استضافة مؤتمر لحل أزمة الجنوب

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية قدم طلبا للمملكة من أجل استضافة مؤتمر لحل الأزمة في الجنوب.



وعبر العليمي عن أمله في أن يضم المؤتمر "المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية كافة من دون استثناء، بمن فيهم مكون المجلس الانتقالي" المدعوم من الإمارات.