السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استضافة مؤتمر لحل أزمة الجنوب

رحبت وزارة الخارجية السعودية بطلب مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية استضافة الرياض لمؤتمر يهدف لحل الأزمة في جنوب اليمن.



وقالت الوزارة في بيان أن السعودية "تدعو المكونات الجنوبية كافة الى المشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة".