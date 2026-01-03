مقتل 11 شخصا في حادث تصادم حافلة وشاحنة في جنوب البرازيل

أعلنت شرطة الطرق السريعة الاتحادية في بيان، أن حادث تصادم بين حافلة وشاحنة أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل الجمعة في جنوب البرازيل.



وأفادت الشرطة بأن سبعة آخرين أصيبوا في الحادث، الذي وقع على طريق سريع اتحادي في ولاية ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش)، وتم نقلهم إلى المستشفيات.



وذكرت الشرطة أن جزءا من حمولة الشاحنة من الرمال انسكب داخل الحافلة نتيجة للحادث، الأمر الذي صعب عمل رجال الإنقاذ.