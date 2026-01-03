ترامب يدعو رئيسة وزراء اليابان إلى زيارة الولايات المتحدة في الربيع

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى زيارة الولايات المتحدة بحسب ما أفادت الخارجية اليابانية، لافتة إلى أن الزيارة قد تتم في الربيع.



وأعلنت وزارة الخارجية في بيان، أن تاكايتشي وترامب أكدا خلال مكالمة هاتفية استمرت 25 دقيقة، رغبتهما في تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والأمني.



وأفادت الوزارة بأن الرئيس الأميركي دعا رئيسة الوزراء اليابانية إلى زيارة الولايات المتحدة، و"اتفق الزعيمان على تنسيق التفاصيل لاتمام هذه الزيارة... في الربيع".



وكشف البيان أن تاكايتشي وترامب "تبادلا وجهات النظر، ولا سيما فيما يتعلق بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأكدا التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة في ظل السياق الدولي الراهن".