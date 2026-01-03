الرئيس الكولومبي يدين الهجوم "الصاروخي" على كراكاس

دان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الهجوم "الصاروخي" على العاصمة الفنزويلية، وذلك بعد سماع دويّ انفجارات قويّة فيها، فيما وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ما يجري بأنه عدوان أميركي.



وكتب الرئيس الكولومبي القريب من مادورو على موقع أكس: "لقد هاجموا فنزويلا"، مطالبا بعقد اجتماع فوري لمنظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة للنظر في "شرعية" هذا "العدوان".

