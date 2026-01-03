مقتل عنصر أمن "بالرصاص" في إيران

قُتل عنصر أمن "طعنا وبالرصاص" في غرب إيران، على ما أفادت وكالة أنباء مهر، في اليوم السابع من الاحتجاجات التي اندلعت بداية بسبب غلاء المعيشة واتّسعت لاحقا لتشمل مطالب سياسية.



وأفادت وكالة مهر، نقلا عن بيان صادر عن الحرس الثوري الإسلامي، بأن "علي عزيزي، أحد عناصر قوات الباسيج، استشهد بعد تعرضه للطعن وإطلاق نار في مدينة هرسين خلال تجمّع لمثيري شغب مسلحين" الجمعة.