مقتل عنصر أمن "بالرصاص" في إيران
أخبار دولية
2026-01-03 | 03:32
مقتل عنصر أمن "بالرصاص" في إيران
قُتل عنصر أمن "طعنا وبالرصاص" في غرب إيران، على ما أفادت وكالة أنباء مهر، في اليوم السابع من الاحتجاجات التي اندلعت بداية بسبب غلاء المعيشة واتّسعت لاحقا لتشمل مطالب سياسية.
وأفادت وكالة مهر، نقلا عن بيان صادر عن الحرس الثوري الإسلامي، بأن "علي عزيزي، أحد عناصر قوات الباسيج، استشهد بعد تعرضه للطعن وإطلاق نار في مدينة هرسين خلال تجمّع لمثيري شغب مسلحين" الجمعة.
أخبار دولية
مقتل
عنصر أمن
إيران
التالي
الرئيس الكولومبي يدين الهجوم "الصاروخي" على كراكاس
سماع إطلاق نار في مدينة المكلا في اليمن
السابق
آخر الأخبار
2025-10-06
مصدر أمني في حلب لـ"سانا": مقتل عنصر وإصابة ثلاثة من قوى الأمن الداخلي جراء استهداف قوات "قسد" لحواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب
آخر الأخبار
2025-10-06
مصدر أمني في حلب لـ"سانا": مقتل عنصر وإصابة ثلاثة من قوى الأمن الداخلي جراء استهداف قوات "قسد" لحواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب
0
أخبار دولية
2025-11-15
مقتل أربعة عناصر أمن بهجوم جهادي في شمال شرق نيجيريا
أخبار دولية
2025-11-15
مقتل أربعة عناصر أمن بهجوم جهادي في شمال شرق نيجيريا
0
أخبار دولية
2025-11-18
إصابة مصور من قناة "الجزيرة" بالرصاص أثناء تغطية تظاهرة في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2025-11-18
إصابة مصور من قناة "الجزيرة" بالرصاص أثناء تغطية تظاهرة في الضفة الغربية المحتلة
0
رياضة
2025-12-18
مقتل المدافع الإكوادوري ماريو بينيدا رميا بالرصاص
رياضة
2025-12-18
مقتل المدافع الإكوادوري ماريو بينيدا رميا بالرصاص
أخبار دولية
08:01
وزيرة العدل الأميركية: مادورو يواجه "غضب العدالة الأميركية" بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب
أخبار دولية
08:01
وزيرة العدل الأميركية: مادورو يواجه "غضب العدالة الأميركية" بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
دقائق أنهت ثلاثة عشر عاما من حكم مادورو لفنزويلا
تقارير نشرة الاخبار
07:45
دقائق أنهت ثلاثة عشر عاما من حكم مادورو لفنزويلا
0
أخبار دولية
07:42
ستارمر: بريطانيا لم تشارك في الضربات الأميركية على فنزويلا
أخبار دولية
07:42
ستارمر: بريطانيا لم تشارك في الضربات الأميركية على فنزويلا
0
أخبار دولية
07:20
كوبا تندد "بإرهاب الدولة" ضد الشعب الفنزويلي
أخبار دولية
07:20
كوبا تندد "بإرهاب الدولة" ضد الشعب الفنزويلي
آخر الأخبار
07:10
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة الخيام - قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح
آخر الأخبار
07:10
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة الخيام - قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح
0
آخر الأخبار
07:25
ستارمر: يجب توضيح كل الحقائق المتعلقة بالعملية الأميركية في فنزويلا وبريطانيا لم تشارك بأي شكل وأؤمن دائما بضرورة احترام القانون الدولي
آخر الأخبار
07:25
ستارمر: يجب توضيح كل الحقائق المتعلقة بالعملية الأميركية في فنزويلا وبريطانيا لم تشارك بأي شكل وأؤمن دائما بضرورة احترام القانون الدولي
0
أخبار دولية
05:42
خامنئي يردّ على ترامب: لن نذعن للعدو... ومطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية "محقة"
أخبار دولية
05:42
خامنئي يردّ على ترامب: لن نذعن للعدو... ومطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية "محقة"
0
خبر عاجل
05:50
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل عنصرًا من حزب الله في منطقة الخيام بجنوب لبنان
خبر عاجل
05:50
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل عنصرًا من حزب الله في منطقة الخيام بجنوب لبنان
أخبار لبنان
07:53
افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان
أخبار لبنان
07:53
افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان
0
أمن وقضاء
07:50
مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس
أمن وقضاء
07:50
مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
دقائق أنهت ثلاثة عشر عاما من حكم مادورو لفنزويلا
تقارير نشرة الاخبار
07:45
دقائق أنهت ثلاثة عشر عاما من حكم مادورو لفنزويلا
0
أخبار دولية
03:16
انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)
أخبار دولية
03:16
انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)
0
أخبار دولية
13:26
الصراع السعودي - الإماراتي على الأرض اليمنية الى تفاقم
أخبار دولية
13:26
الصراع السعودي - الإماراتي على الأرض اليمنية الى تفاقم
0
أخبار دولية
13:24
من 67 و Labubu إلى فضيحة Coldplay… إليكم أبرز لحظات عالم الـ Pop Culture في الـ 2025
أخبار دولية
13:24
من 67 و Labubu إلى فضيحة Coldplay… إليكم أبرز لحظات عالم الـ Pop Culture في الـ 2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الـ LBCI تكمل القصة...
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الـ LBCI تكمل القصة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إليكم الوظائف الأكثر طلبا لعام 2026...
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إليكم الوظائف الأكثر طلبا لعام 2026...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الفضّة من أكثر الأصول ارتفاعًا…
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الفضّة من أكثر الأصول ارتفاعًا…
1
أمن وقضاء
11:11
توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم
أمن وقضاء
11:11
توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم
2
أخبار لبنان
23:49
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
أخبار لبنان
23:49
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
3
خبر عاجل
04:26
ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا والعملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية
خبر عاجل
04:26
ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا والعملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية
4
آخر الأخبار
15:40
آمال شحادة للـLBCI: الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن قرار بتوسيع العمليات على لبنان بما يشمل ضربات جوية وتوغلات وإجتماع مرتقب للكابينت لبحث خطة بهذا الخصوص وضعها الجيش
آخر الأخبار
15:40
آمال شحادة للـLBCI: الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن قرار بتوسيع العمليات على لبنان بما يشمل ضربات جوية وتوغلات وإجتماع مرتقب للكابينت لبحث خطة بهذا الخصوص وضعها الجيش
5
خبر عاجل
13:51
معلومات للـLBCI: إخلاء سبيل الشيخ خالد السبسبي بعدما تم الإستماع لإفادته في مديرية المخابرات في قضية أبو عمر على أن يمثل مجددا أمام المحققين متى طلب منه ذلك
خبر عاجل
13:51
معلومات للـLBCI: إخلاء سبيل الشيخ خالد السبسبي بعدما تم الإستماع لإفادته في مديرية المخابرات في قضية أبو عمر على أن يمثل مجددا أمام المحققين متى طلب منه ذلك
6
أخبار دولية
03:16
انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)
أخبار دولية
03:16
انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)
7
حال الطقس
03:03
عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
حال الطقس
03:03
عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
8
أخبار دولية
01:00
زلزال يضرب المكسيك... قتيلان ومنازل مدمّرة (صور)
أخبار دولية
01:00
زلزال يضرب المكسيك... قتيلان ومنازل مدمّرة (صور)
