الخارجية الإيرانية تندد بـ"الهجوم العسكري الأميركي" على فنزويلا

نددت إيران "بشدة بالهجوم العسكري الأميركي على فنزويلا" التي تربطها بها علاقات وثيقة، عقب الانفجارات التي هزّت العاصمة كراكاس السبت.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أنها "تدين بشدة الهجوم العسكري الأميركي على فنزويلا والانتهاك الفاضح لسيادة البلاد ووحدة أراضيها"، مستنكرة "العدوان غير الشرعي للولايات المتحدة".