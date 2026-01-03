ترامب: اعتقلنا مادورو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلتهما جوا إلى خارج البلاد.



وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "نفذت الولايات المتحدة الأميركية بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته وترحيلهما جوا إلى خارج البلاد".