ألمانيا: نراقب الوضع في فنزويلا بقلق بالغ

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها تتابع الوضع في فنزويلا بقلق بالغ، وأن فريقا معنيا بالأزمة سيجتمع لاحقا لمزيد من المناقشات.



وذكر بيان مكتوب حصلت عليه رويترز أن الوزارة على اتصال وثيق بالسفارة في كراكاس.