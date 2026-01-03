وزير الدفاع الفنزويلي: سنقاوم وجود القوات الأجنبية

أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو في مقطع فيديو، أن بلاده ستقاوم وجود القوات الأجنبية، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وترحيله من البلاد.وأعلن بادرينو أن هجوما أميركيا على فنزويلا في وقت مبكر اليوم استهدف مناطق مدنية، وأن فنزويلا تعمل حاليا على جمع المعلومات حول القتلى والجرحى.