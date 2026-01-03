ترامب لنيويورك تايمز: ضربات فنزويلا نتجت عن تخطيط جيد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك تايمز أن الضربات التي شنتها بلاده على فنزويلا والتي أسفرت عن اعتقال رئيس البلاد نيكولاس مادورو نتجت عن "تخطيط جيد".



وقال ترامب: "كانت عملية بارعة في الواقع".