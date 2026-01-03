خامنئي يردّ على ترامب: لن نذعن للعدو... ومطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية "محقة"

أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أنّ مطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية "محقة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة وضع حد لـ"مثيري الشغب"، وذلك في اليوم السابع من الاحتجاجات.



وقال خامنئي: "تقرّ سلطات البلاد بذلك (الصعوبات الاقتصادية)، ويعمل الرئيس وكبار المسؤولين على حلّ هذه المشكلة". وأضاف: "لهذا السبب احتجّ التجار على هذا الوضع، ولهم كل الحق في ذلك".



وأضاف: "نتحاور مع المتظاهرين... لكن لا جدوى من الحوار مع مثيري الشغب. يجب وضع حدّ لهم".



من جهة أخرى، أعلن خامنئي أن بلاده لن "تذعن للعدو"، في رد واضح على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين الإيرانيين في حال تعرضهم لإطلاق نار.



وقال خامنئي: "بإذن الله... سنخضع العدو".