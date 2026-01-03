إيطاليا: نراقب الوضع في فنزويلا مع إيلاء الاهتمام للجالية الإيطالية

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن روما وتمثيلها الدبلوماسي في كراكاس يتابعان عن كثب تطورات الوضع في فنزويلا، مع إيلاء اهتمام خاص للجالية الإيطالية هناك.



وأشار تاياني في منشور على إكس الى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على اطلاع دائم بالوضع، وأن وحدة إدارة الأزمات في وزارة الخارجية بدأت العمل.



وقال سفير روما لدى كراكاس على قناة راي التلفزيونية الإيطالية الرسمية إن نحو 160 ألف إيطالي يقيمون حاليا في فنزويلا، معظمهم يحملون جنسيتين، بالإضافة إلى عدد من المقيمين هناك لأسباب تتعلق بالعمل والسياحة.