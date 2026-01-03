سيناتور أميركي: روبيو أخبرني بأن مادورو اعتُقل ليُحاكم في أميركا

أعلن السناتور الجمهوري الأميركي مايك لي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغه بأن القوات الأميركية اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمحاكمته بتهم جنائية في الولايات المتحدة.



وكتب لي على موقع إكس عقب مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية: "لا يتوقع أي إجراءات أخرى في فنزويلا حاليا بعد أن أصبح مادورو محتجزا لدى الولايات المتحدة".

